В работе бакинского метро возникли неполадки - движение по направлениям "Улдуз - Ази Асланов" остановлено

24 ноября 2019 09:18 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - По линии бакинского метро "Нефтчиляр-Гара Гараев" на контактных рельсах произошли неполадки.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, ввиду принятия неотложных мер по устранению неполадок, поезда красной и зеленой линий метрополитена движутся по направлению «Нариман Нариманов-Ичери Шехер», «Нариман Нариманов-Дарнагюль» и обратно.

"В данное время ведутся все необходимые работы по восстановлению движения поездов по направлению "Улдуз-Ази Асланов". Дополнительная информация будет предоставлена общественности".

(Автор: Самир Али)

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