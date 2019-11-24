В Баку завтра сохранится дождливая погода

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, ветер умеренный юго-восточный, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура на Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 6-9 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди, в отдельных местами интенсивного характера. Местами возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 0-4, днем - 6-11 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 0-4 градуса тепла.

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