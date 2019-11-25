Сиявуш Новрузов: В Азербайджане достаточно современного медицинского оборудования, но мало специалистов по его эксплуатации

БАКУ /Trend/ - Внедрение системы обязательного медицинского страхования обсуждается долгое время. Но все равно есть серьезная необходимость в общественных обсуждениях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения предлагаемых изменений в законе «О медицинском страховании».

Он сообщил, что это вопрос нельзя регулировать только законом, необходимо разъяснять людям как пользоваться системой.

"В связи с этим необходимо подготовить передачу на Общественном канале, пригласить специалистов и объяснять населению суть системы. Люди считают, что закон будет принят и они смогут пройти лечение по любому заболеванию только представив свою страховку. Поэтому необходимо разъяснить населению какие услуги входят в пакет и каким будет процесс», - сказал Новрузов.

Он также затронул вопрос дефицита профессиональных специалистов, сказав, что в стране острая нехватка квалифицированных медиков.

«Кто-то до сегодняшнего дня работал на полставки, и в какой форме это будет, как будет производится отбор, какие врачи будут оказывать людям услуги, и другие вопросы должны быть решены. Если врач командирован в регион, то он должен отправиться туда. Бывает и такое, что люди, получив образования в Азербайджанском медицинском университете, стремятся остаться в Баку и работать в частных медучреждениях. Или же во время принятия решения, он фиктивно оформляется в каком-либо медучреждении, но работает в Баку в какой-то клинике. То есть в этой сфере много вопросов на которые необходимо дать ответы», - отметил Сиявуш Новрузов.

Он также добавил, что изучал практику многих развитых стран, где обязательное медицинское страхование действует давно.

"Стало известно, что даже в самых развитых странах эти проблемы решены не до конца. Мы должны стараться, чтобы переход к обязательному медицинскому страхованию не вызвал у населения недовольство. Главное то, что эта система должна служить обеспечению здоровья граждан. В Азербайджане достаточно современного медицинского оборудования, но мало специалистов, умеющих пользоваться им. Поэтому есть серьезная необходимость в проведении общественных обсуждений. Можно реализовать эту систему в некоторых районах. Необходима полная уверенность, чтобы внедрить эту систему по всей республике», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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