Прославленный мексиканский писатель Давид Тоскана впервые в Баку

Известный мексиканский писатель Давид Тоскана находится в Азербайджане, в рамках визита, организованного Посольством Мексики. В течении этой недели имеет место ряд мероприятий с участием автора, направленных на познание современной литературы обеих стран и знакомство с творчеством Давида Тосканы.

В этой связи, 25-го ноября Давид Тоскана, в сопровождении посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, встретился с директором Государственного Переводческого Центра, писательницей Афаг Масуд. Стороны поговорили о возможностях перевода произведений Давида Тосканы на азербайджанский язык и затронули перспективы взаимного продвижения национальных литератур.

Продолжающиеся мероприятия и встречи с участием писателя Давида Тосканы завершатся встречей мексиканского писателя с публикой в Бакинском Книжном Центре, 29-го ноября в 18:00 ч. Таким образом, читатели смогут принять участие в беседе о современных течениях мексиканской литературы и произведениях Давида Тосканы.

Давид Тоскана родился в 1961-ом году, в мексиканском городе Монтеррей. Является автором таких проихведений, как «Станция Тула», «Святая Мария Цирка», «Плач по Мигелю Прунеде», «Последний читатель», «Яркая армия», «Мосты Кёнигсберга», «Еванхелия» и «Олегарой». Участвовал в Международной Программе Писателей Универститета Айовы и Berliner Künstlerprogramm. Является членом Национальной Системы Творческих Лиц.

Его роман «Последний читатель» удостоился премий Антонина Артауда и Хосе Фуэнтеса Мареса. «Яркая армия» получила премию имени Хосе Марии Аргедаса, представленной Домом Америки. «Олегарой» был награжден премией имени Хавьера Вийауррутиа 2017 и Латиноамериканской премией имени Елены Понятовской. В целом, произведения автора были переведены на 14 языков.

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