Национальная арена гимнастики в Баку - прекрасное место для учебно-тренировочных сборов – тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)

27 ноября 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы сборной команды Пуэрто-Рико по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend.

"Я впервые приехала в Баку и посетила Национальную арену гимнастики. Сборная Пуэрто-Рико рада тренироваться здесь, так как в Арене гимнастики созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов. Я лично знакома с главным тренером сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианой Василевой, она всегда была моим кумиром. В этом году Мариана Василева пригласила нас провести тренировки в Баку, мы приехали и очень этому рады", - сказала тренер сборной Пуэрто-Рико Изабель Тасева.

По ее словам, цель тренировок в Баку – подготовка национальной команды Пуэрто-Рико к предстоящим соревнованиям.

"Команда Пуэрто-Рико по художественной гимнастике планирует принять участие в нескольких Кубках мира, а также в ряде международных соревнований. В мае мы завершим сезон участием в двух основных соревнованиях - Панамериканских играх и квалификации на участие в Центральноамериканских соревнованиях. Поэтому для нашей команды очень важно быть хорошо подготовленными к этому периоду, чтобы успешно выступить и продемонстрировать высокий результат", - сказала тренер сборной команды Пуэрто-Рико.

Отметим, что в учебно-тренировочных сборах принимают участие четыре спортсменки сборной команды Пуэрто-Рико по художественной гимнастике.

(Авторы: Наргиз Садыхова, Джани Бабаева)

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  • Национальная арена гимнастики в Баку - прекрасное место для учебно-тренировочных сборов – тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)
  • Национальная арена гимнастики в Баку - прекрасное место для учебно-тренировочных сборов – тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)
  • Национальная арена гимнастики в Баку - прекрасное место для учебно-тренировочных сборов – тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)
  • Национальная арена гимнастики в Баку - прекрасное место для учебно-тренировочных сборов – тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)
  • Национальная арена гимнастики в Баку - прекрасное место для учебно-тренировочных сборов – тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)
  • Национальная арена гимнастики в Баку - прекрасное место для учебно-тренировочных сборов – тренер сборной Пуэрто-Рико (ФОТО)
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