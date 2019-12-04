Совет печати Азербайджана направил обращение Союзу журналистов России

4 декабря 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана направил в Союз журналистов России обращение в связи с давлением, оказанным на спецкорреспондента Азербайджанского телевидения в России Закира Мусаева при исполнении профессиональных обязанностей в городе Армавир Краснодарского края России.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет, в обращении говорится, что сооружение в городе Армавир мемориальной доски армянскому террористу Гарегину Нжде, который в период Великой отечественной войны воевал против Советского союза в составе легиона нацистской Германии, вызвало негативную реакцию местной общественности. Репортаж, подготовленный Мусаевым, был продемонстрирован на Азербайджанском телевидении, где он работает. В результате многочисленных протестов упомянутая мемориальная доска была демонтирована. Когда Мусаев готовил по этому поводу репортаж, около 50 армян взяли его в окружение, сломали камеру съемочной группы, попытались отобрать у журналиста ноутбук. Разъяренная толпа проигнорировала даже предупреждение полиции.

В обращении также сказано, что этот инцидент, свидетельствующий о подавлении свободы слова и выражения, насильственного создания препятствий журналисту в ходе выполнении профессионального долга, вызвал в азербайджанском обществе чувства гнева и сожаления.

"Придание происшествию правовой оценки необходимо для предотвращения подобных случаев в будущем. Мы уверены, что Союз журналистов России, являющийся одной из ведущих медиа-структур России и мира, приложит все усилия для принятия адекватных правовых мер. В связи с этим просим вас оказать соответствующую помощь», - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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