В Азербайджане приостановлен процесс перевода учеников из школы в школу

21 января 2020 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 25 января по 13 февраля на портале www.sy.edu.az и в созданных с этой целью центрах альтернативной регистрации будет приостановлен прием запросов в связи с переводами из школы в школу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.

Запросы, принятые до этой даты, будут оставаться актуальными.

Временное приостановление приема запросов связано с комплектацией классов в школах.

Отметим, что до настоящего времени было принято 93 610 электронных обращений в связи со сменой школ, из которых 85250 были удовлетворены, 4 132 запроса в настоящее время на стадии выполнения, а на 4 228 запросов был дан отказ по причине несоответствия языка преподавания или в соответствии с результатами внутренних конкурсов, проведенных в лицеях и школах-лицеях.

Напомним, что процесс смены школ осуществляется с 15 августа прошлого года посредством портала www.sy.edu.az и центров альтернативной регистрации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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