В Азербайджане оглашены даты вступительных экзаменов в резидентуру и вузы

БАКУ /Trend/ - Определились даты вступительных экзаменов в резидентуру, выпускных и вступительных экзаменов на уровне бакалавриата в вузы, которые будут проведены Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана в 2020 году.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ, ранее были оглашены даты проведения вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру, испытательных экзаменов, первого этапа выпускных экзаменов для учеников 9-х классов, которые ГЭЦ планирует провести в течение первых трех месяцев 2020 года.

Первый этап вступительных экзаменов в резидентуру состоится 19 апреля, второй - 17 июля.

Второй этап выпускных экзаменов для учеников 9-х классов в Баку и регионах будет проведен 7, 14 и 21 июня.

Второй этап выпускных экзаменов на базе общего среднего образования (девятилетнее), а также вступительный экзамен в колледжи выпускников предыдущих лет пройдут пятого июля.

Выпускные экзамены учеников 11-х классов будут проведены 5, 12 и 19 апреля. Первый этап вступительных экзаменов по I-IV группам для выпускников прошлых лет, а также вступительные экзамены в вузы по V группе и колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования будут проведены 26 апреля.

Первые (весенние) вступительные экзамены в вузы для I и IV групп специальностей будут проведены 11 мая, а для II и III групп - 17 мая. Вторые (летние) вступительные экзамены в вузы для I и IV групп специальностей будут проведены 28 июня, а для II и III групп специальностей - 10 июля.

Информация о расписании экзаменов будет обнародована на сайте Центра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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