В Азербайджане с участием волонтеров будет проведен интеллектуальный конкурс

24 января 2020 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С участием волонтеров различных министерств и ведомств первого февраля 2020 года в министерстве экологии и природных ресурсов будет проведен интеллектуальный конкурс.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она сообщила, что целью проведения соревнования, в котором примут участие волонтеры различных министерств и ведомств, является поддержка формирования среды здоровой конкуренции, усовершенствование координации и укреплении связи между волонтерами.

"В соревновании, которое будет организовано в формате "Хамса", примут участие волонтеры около 15 госструктур. Наилучшие четыре команды выйдут в финал", - сказала Ибрагимова.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, с целью дать толчок индивидуальному развитию молодежи, повысить в них чувство социальной ответственности, эффективно использовать потенциал молодежи для улучшения благосостояния народа и устойчивого развития страны, 2020 год в Азербайджане объявлен "Годом волонтеров".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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