В Азербайджане объявлены результаты экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру

31 января 2020 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародованы результаты экзамена по иностранному языку для лиц, желающих поступить в докторантуру и диссертантуру, проведенному 26 января, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

С результатами и графическими изображениями вопросника и эссе можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

Результаты также можно узнать, отправив номер работы через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на 7727.

В экзамене участвовало 1489 кандидатов, 30 человек на экзамен не явились, двое были удалены с экзамена, 36 кандидатов, представивших в ГЭЦ соответствующий сертификат, были освобождены от экзамена по иностранному языку.

По результатам данного экзамена, к экзамену по философии допущены 724 человека.

Отметим, что минимальный балл по экзаменационным блокам отменен и набравшие 20 и выше баллов были допущены к экзамену по философии.

Для рассмотрения обращений кандидатов в связи с результатами экзамена, 3-4 февраля с 10:00 до 17:00 в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия (ул. А. Саламзаде, 28). Кандидаты могут обращаться в Комиссию предъявив документ, удостоверяющий личность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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