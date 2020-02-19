БАКУ /Trend/ - АФФА призывает предпринимателей активно участвовать в проведении ЧЕ-2020 в Баку.

Как сообщает с мероприятия Trend , об этом заявил на мероприятии на тему "ЕВРО 2020: перспективы для МСБ" координатор проекта Евро-2020 Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Кямран Велиев.

Он рассказал, что фан-зона, в связи с проведением матчей чемпионата Европы в Баку будет создана на территории национального парка в Белом Городе, в прибрежной зоне.

Рассказывая про особенности фан-зоны, он отметил широкие возможности местного бизнеса на турнире в сферах обеспечения гостей пищевой продукцией, транспортом, отелями, сувенирами и подарками, а также отметил розничную торговлю и сферу развлечений, которые традиционно преуспевают при большом наплыве туристов.

Также координатор проекта обозначил приоритетные цели для экономики страны:

"Краткосрочная цель - это прямые и косвенные доходы, а долгосрочная - развитие туристического потенциала и узнаваемости страны за рубежом."



В заключение Велиев призвал предпринимателей активно участвовать в проведении турнира, сообщив, что на сайте АФФА размещена информация о различных тендерах, связанных с проведением турнира, каждый заинтересованный предприниматель может принять участие в этих конкурсах.

Отметим, что в текущем году в Баку пройдет 16-й розыгрыш Чемпионата Европы по футболу. На Бакинском олимпийском стадионе будет проведено четыре игры Евро-2020. Три из них - игры группового этапа, одна игра - 1/4 финала.

Согласно расписанию игр UEFA, три игры группы А, которые пройдут в Баку, состоятся 13, 17 и 21 июня. Игра 1/4 финала на Бакинском олимпийском стадионе будет проведена четвертого июля.

Автор: Эльдар Джанашвили.