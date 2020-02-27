Соглашение о Сотрудничестве между Инновационным Агентством, EKVITA, ООО “AGRIBIOEKOTEX”, ООО “TRENDTECH” и ООО “FRUCTUS” (ФОТО)

13-го февраля 2020-го года между Инновационным Агентством под управлением Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики, EKVITA, ООО “AGRIBIOEKOTEX”, ООО “TRENDTECH” и ООО “FRUCTUS” было подписано Соглашение о Сотрудничестве.

Цель состоит в том, чтобы внести вклад в сельскохозяйственную промышленность, непосредственно влияющую на экономику страны и провести совместные мероприятия по внедрению экологически чистых, биологических пестицидов, минералов и других удобрений на испытательных полях.

Инновационное Агентство будет служить центром сотрудничества, EKVITA будет предоставлять как консалтинговые, так и обучающие услуги. Кроме того, “AGRIBIOEKOTEX” и “TRENDTECH” предоставят органические минеральные продукты для обогащения земель, в то время как “Fructus” предоставит испытательные поля.

«EKVITA» - это юридическая, налоговая и управленческая консалтинговая компания с полным спектром услуг, в которой работает около 40 профессионалов. Среди её активных клиентов несколько компаний из списка «Fortune 500», работающих по всему миру. Компания также занималась государственными проектами и работала с международными донорскими организациями, такими как Всемирный банк.

Компания «EKVITA» предоставляет комплексные профессиональные услуги, сочетающие общие бизнес-консультации и поддержку с очень мощной юридической, финансовой и налоговой практикой.

Лидирующая позиция «EKVITA» на рынке была признана международными классифицирующими институтами и прочими соответствующими международными стандартами.