В "ASCO" продолжаются мероприятия по профилактике коронавируса

БАКУ/Trend - ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) продолжает проводить профилактические мероприятия с целью предотвращения распространению новых вирусных заболеваний в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

"В соответствии с установленным графиком дезинфекционные работы проводятся в ООО "ASCO Transport". Наряду с административным зданием и территорией, продезинфицированы все транспортные средства. Дезинфекционные работы проводятся компанией, специализирующейся в этой области и имеющей соответствующие лицензии. Процесс осуществлялся под контролем сотрудников отдела социального развития и транспорта ASCO", - отметили в ЗАО.

Напомним, что в рамках вышеуказанных мер, в связи с коронавирусом с сотрудниками структурных управлений ЗАО проводится просветительская работа. Также в ASCO работает штаб, состоящий из руководящих работников, и горячая линия: +994 (50) 274-30-82.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)