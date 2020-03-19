Предлагается освободить от НДС лекарства, закупаемые Азербайджаном для больных гемофилией

БАКУ/Trend/ - Республиканская ассоциация больных гемофилией предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) лекарственные препараты, закупаемые за счет выделенных из госбюджета средств.

Об этом сообщила в четверг Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова. По ее словам, ведомство уже обратилось по этому поводу к правительству.

Гусейнова отметила, что с 2006 года в направлении лечения больных гемофилией и других заболеваний, связанных со свертываемостью крови, проделана важная работа.