Предлагается освободить от НДС лекарства, закупаемые Азербайджаном для больных гемофилией
БАКУ/Trend/ - Республиканская ассоциация больных гемофилией предлагает освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) лекарственные препараты, закупаемые за счет выделенных из госбюджета средств.
Об этом сообщила в четверг Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова. По ее словам, ведомство уже обратилось по этому поводу к правительству.
Гусейнова отметила, что с 2006 года в направлении лечения больных гемофилией и других заболеваний, связанных со свертываемостью крови, проделана важная работа.
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