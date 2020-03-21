В Азербайджане выявлено лицо, распространяющее вымышленную информацию о коронавирусе

БАКУ /Trend/ - Один из пользователей социальной сети Facebook не сославшись на официальную информацию соответствующих государственных структур разместил вымышленную информацию о коронавирусной инфекции (COVID-19), которая не отражает реальность и может создать озадаченность в обществе.



Как сообщили Trend в министерстве внутренних дел, соответствующими осуществленными мерами было установлено, что им является житель Баку Ильгар Алиаббас оглы Атаев (1970 года рождения). Атаев был приглашен в Наримановский районный отдел полиции.



Согласно проведенному расследованию, в действиях Атаева были выявлены нарушения, предусмотренные в статье 388.1 (размещение запрещенной информации на информационном интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети) Кодекса об административных проступках, и собранные в отношении него материалы были направлены в районный суд, чтобы дать правовую оценку его действиям.



Генеральная прокуратура Азербайджана и министерство внутренних дел еще раз доводит до внимания представителей прессы и пользователей социальных сетей о том, что при распространении информации о коронавирусной инфекции обязательно нужно ссылаться на соответствующие государственные органы. В отношении лиц, распространяющих необоснованную информацию о коронавирусной инфекции, и впредь будут приниматься меры в соответствии с требованиями закона