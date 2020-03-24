Огтай Ширалиев: При необходимости больницы будут оснащены дополнительным медицинским оборудованием

БАКУ /Trend/ - При необходимости больницы будут обеспечены дополнительными кроватями и медицинским оборудованием. Пока ситуация в Азербайджане не такая, как в других странах. Но при необходимости мы можем перейти на усиленный режим в больницах.

Об этом сказал министр здравоохранения Огтай Ширалиев в программе "Hədəf" на канале Азтв.

По словам министра, руководители всех государственных учреждений и министерств привлечены к данным мероприятиям.

"В настоящее время создано достаточно бригад. Меры предосторожности предусмотрены в каждой области. Подготовлены планы A и B. В наличие есть даже резервные больницы. Но мы стараемся не допустить, чтобы ситуация в нашей стране не достигла уровня других стран", - сказал Ширалиев.

Министр здравоохранения также рассказал о визите представителей Всемирной организации здравоохранения в Азербайджан: «Они приехали и увидели, что мы уже организовали профилактические мероприятия на высоком уровне и ситуация неплохая".

(Автор: Самир Али)