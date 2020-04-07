В Азербайджане помилованные размещаются в центрах отдыха на две недели

БАКУ /Trend/ - Согласно информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с учетом распространения пандемии в различных регионах республики и факта, что помилованные люди живут в около 40 районах, до того как они воссоединятся со своими близкими, состояние их здоровья будет находится под контролем.

Как сообщили во вторник Trend, в министерстве юстиции, с этой целью освобожденные лица помещены в один из центров отдыха сроком на две недели. Для них созданы все необходимые условия, в том числе они обеспечены питанием и медицинским обслуживанием.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 лиц.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.

(Текст: Турал Гараджаев)