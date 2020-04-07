У меня не было надежды, что я проживу еще 8 лет - помилованный осужденный

БАКУ /Trend/ - "Президент Ильхам Алиев порадовал меня, когда я этого не ожидал".

Об этом сказал Trend помилованный осужденный Буньядов Эльдар Алиягуб оглы.

По его словам,распоряжение главы государства о помиловании было для него неожиданностью.

"Господин Президент простил мне 8 лет срока тюремного заключения. Я был обеспокоен, потому что у меня не было надежды, что я проживу 8 лет. Это распоряжение очень обрадовало и мою семью, и меня. Я очень скучал по внукам. Я от имени моей семьи, от своего имени благодарю господина Президента", - сказал он.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев шестого апреля подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц". После рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, от неотбытой части наказания были освобождены 176 лиц.

В целом за период независимости в Азербайджане подписаны 66 распоряжений о помиловании, 11 актов амнистий.