Фонд Гейдара Алиева в рамках акции "Мы сильны вместе" оказал помощь малообеспеченным семьям в пригородных поселках, селах Баку и Исмаиллинском районе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках акции "Мы сильны вместе" в пригородных поселках и селах Баку и Исмаиллинском районе розданы пакеты с различными продуктами.

Как сообщили в понедельник Trend в Фонде Гейдара Алиева, в рамках акции "Мы сильны вместе" в жилом комплексе "Гобу Парк", где проживают вынужденные переселенцы, в пригородных поселках и селах Баку малообеспеченным семьям розданы пакеты с различными продуктами. Акция также охватила малообеспеченные и относящиеся к другим уязвимым группам населения семьи в Исмаиллинском районе.

Проект направлен на поддержку мер, принимаемых государством в период карантинного режима, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Продовольственная помощь назначается на основании обращений, поступающих в call-center 150 Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда, и новый портал www.bizbirlikdegucluyuk.az.

Новая платформа создана с целью объединить лиц, желающих оказать социальную помощь, и малообеспеченные и другие семьи из социально уязвимых групп, укрепить гражданскую солидарность в период карантинного режима.

Малообеспеченные семьи, нуждающиеся в продовольствии, могут пройти регистрацию на портале или же обратиться в call-center 150 Общественного объединения.

Акция продлится в период карантина. Основной донор проекта - Фонд Гейдара Алиева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)