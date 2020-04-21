В Азербайджане началась неделя иммунизации

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ о проведении в республике "Недели иммунизации".

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства, приказ министра нацелен на организацию в стране на самом высоком уровне «Недели иммунизации», проводимой в европейском регионе по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 2006 года.