Нагиф Гамзаев: Азербайджан является образцовой страной в борьбе с коронавирусом

БАКУ/ Trend - Шаги, предпринятые в области социальной защиты и занятости населения во время пандемии, достойны всяческой похвалы. В настоящее время, согласно поручениям Президента, все внимание в стране сосредоточено на социальном обеспечении и трудоустройстве граждан. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель партии “Новый Азербайджан” Нагиф Гамзаев.

Депутат отметил, что независимый Азербайджан вновь продемонстрировал свою экономическую мощь и социально ориентированную позицию в этой сложной ситуации, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса:

«Хотя ряд развитых стран и обратились за помощью к Международному валютному фонду, Всемирному банку и другим международным финансовым организациям, Азербайджан продемонстрировал свою способность противостоять невидимому «врагу» за счет собственных ресурсов. В результате предусмотрительных и своевременных решений, принятых Президентом Ильхамом Алиевым, ситуация в нашей стране находится под полным контролем. Все необходимые меры были приняты для защиты безопасности и социального обеспечения граждан. Именно поэтому Азербайджан является не только успешной страной в плане борьбы с коронавирусом, но и образцом для других стран в этой области. Шаги, предпринятые во время распространения пандемии, особенно в последние дни, в области социальной защиты и занятости населения, достойны всяческой похвалы. В рамках программы государственной поддержки, воздействие пандемии коронавируса на граждан сводится к минимуму, а стабильность экономики обеспечивается поэтапно».

По словам парламентария, указания и наставления, данные Президентом по укреплению социальной защиты наших граждан на видеоконференции 14 апреля, а также на онлайн-совещании с руководителями министерства экономики и труда и социальной защиты, были встречены с большим воодушевлением в обществе:

«По решению Президента выплата пособий безработным в настоящее время охватывает не 200 000, а 600 000 человек. В то же время, расширение целевых программ социальной помощи и самозанятости, в рамках пакета социальных мер, также находится в центре внимания главы государства. Микро и индивидуальные предприниматели также смогут воспользоваться социальными пакетами в период пандемии. Из Фонда страхования от безработицы было выделено 70 миллионов манатов для привлечения 12 000 семей к программе самозанятости. Одним из показателей внимания и заботы, с которыми Азербайджанское государство относится к своим гражданам, является то, что к концу года все запланированные социальные программы будут реализованы. Принятые решения и реализованные проекты еще раз подтверждают, что все ресурсы экономики страны будут задействованы для обеспечения благосостояние наших граждан».