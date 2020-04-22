В Азербайджане сроки инвалидности автоматически продлеваются до конца режима карантина

БАКУ /Trend/ - Лица с истекшим сроком инвалидности в Азербайджане смогут обратиться для переосвидетельствования в июне, если режим карантина, объявленный в стране в связи с коронавирусом, будет отменен четвертого мая.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом политики соцобеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

По его словам, в рамках мер социальной поддержки в связи с пандемией истекший срок инвалидности лиц продлен до первого числа следующего после отмены карантина месяца.

«Согласно постановлению премьер-министра, лицам с инвалидностью сроки права получения социальных пособий и трудовых пенсий которых истекли в период карантина, то есть с первого марта, не имеющим возможности пройти соответствующее обследование - переосвидетельствование из-за карантина, они продлеваются до первого числа следующего после отмены карантина месяца. Данное решение позволит обеспечить пособиями и пенсиями в период особого режима карантина 14 тысяч человек. За этот период детям с ограниченными физическими возможностями и ухаживающим за инвалидами первой группы лицам будет выплачена Президентская пенсия в размере 50 манатов.

В целом данные социальные меры в объеме 2,6 миллиона манатов охватывают 14 тысяч граждан, и будут профинансированы за счет Государственного фонда социальной защиты. Если режим карантина, объявленный в стране в связи с коронавирусом, будет отменен четвертого мая, срок инвалидности этих лиц будет продлен до конца мая, и они получат выплаты за этот месяц. Но в июне такие лица должны будут в обычном порядке обратиться в соответствующие лечебные учреждения для переосвидетельствования инвалидности», - добавил Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)