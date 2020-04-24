Виктор Гасымов: Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается
БАКУ /Trend/ - Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается.
Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, в конце марта и начале апреля в числе инфицированных наблюдался рост.
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