Виктор Гасымов: Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается

БАКУ /Trend/ - Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, в конце марта и начале апреля в числе инфицированных наблюдался рост.