В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане был проведен 3 551 тест на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 1-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 146 630 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане выявлены 50 новых случаев инфицирования, вылечились 40, скончался один человек. На сегодняшний день в стране выявлены 1 854 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 365, скончались 25 человек. В настоящее время количество активных больных коронавирусом составляет 464 человека, состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 29 - средней тяжести, состояние остальных - стабильное.