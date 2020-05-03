Завтра в Азербайджане до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 мая.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью утром будет туман.

Умеренный южный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем - 19-24 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 21-23 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов ночью, 40-45 процентов днем.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди с грозами. Ночью и утром будет туман, западный ветер в некоторых местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.