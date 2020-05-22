На карантин будут помещены 135 граждан Азербайджана, которые вернутся из Турции

БАКУ /Trend/ - Работы по возвращению в Азербайджан граждан, находящихся в зарубежных странах, продолжается, с последующим помещением их на карантин. На карантин, в том числе будут помещены 135 граждан Азербайджана, которые будут возвращены из Турции этой ночью.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, возвращение граждан чартерными рейсами продолжается.

"Скопление людей на российско-азербайджанской границе находится под контролем обеих стран. В Азербайджан 19 мая возвращены 120 человек. Это зависит от свободных карантинных мест. На следующей неделе ожидается организация чартерного рейса для лиц, которые прошли регистрацию на портале "Еду домой". Граждане, которые собираются у границы в Дагестане, создают угрозу и для себя. У 30 процентов возвращенных в страну выявляется коронавирус. В связи с международным авиарейсами готовится спецпрограмма. Первый рейс будет организован в Нахчыван. Однако после 15 июня возможно возобновление авиарейсов и в зарубежные страны", - сказал Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев.Редактор: Ровшан Гусейнов)