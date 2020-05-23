В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО)

Общество 23 мая 2020 10:49 (UTC+04:00)
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В трех районах Баку – Наримановском, Ясамальском и Бинагадинском – открылись ярмарки «От села к городу», приуроченные к празднику Рамазан, сообщает в субботу Trend.

Двухдневные ярмарки организованы ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" при министерстве сельского хозяйства.

Ярмарки нацелены на удовлетворение потребностей столичных жителей в сельхозпродукции в праздничные дни, создание альтернативных каналов продажи для малых и средних фермерских хозяйств.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса ярмарки "Из села в город" были приостановлены. Отныне ярмарки организуются и проводятся в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров. Так, до начала работы ярмарок на их территориях проведены дезинфекционные работы, на входе на территорию ярмарки измеряется температура фермеров и покупателей, фермеры обеспечены необходимыми защитными средствами (маски, перчатки, спирт и др.)

В Ясамальском районе ярмарка «От села к городу» организована на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Сейфаддина Даглы (около Space TV), в Бинагадинском районе - по адресу: улица Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра «Инглаб»), в Наримановском районе - рядом со станцией метро «Гянджлик».

Ярмарки работают с 09:00 до 19:00 часов.

Отметим, что продаваемая на этих ярмарках продукция местного производства выставляется на продажу фермерами, заранее обратившимися для участия. Цены на ярмарках отличаются от других рыночных (в тех же торговых центрах), соответствуя бюджету малообеспеченных семей и других жителей столицы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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