В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 4 006 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 28-е мая.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 284 669 тестов.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 191 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125 скончались 2 человека — Оперативный штаб
В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном (ВИДЕО)
Европейская гимнастика опубликовала пост, посвященный отмечаемому в Азербайджане Дню Республики (ВИДЕО)
Посол Рахман Мустафаев: Франция сыграла важную роль в вопросе признания независимости Первой Азербайджанской Республики(Интервью)
Мария Суворовская: Представить не могла, что моя жизнь так крепко свяжется с Азербайджаном (ВИДЕО, ФОТО)
Игорь Коротченко: Сегодняшний Азербайджан – это пример того, как должно развиваться в современном мире суверенное государство
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведенного для вынужденных переселенцев (ФОТО)
Туркменистан и Deutsche Bank AG выразили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
MEDEF: Азербайджанские и французские компании имеют реальные возможности сотрудничества как минимум в четырех секторах
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии нового корпуса Главного клинического госпиталя (ФОТО/ВИДЕО)