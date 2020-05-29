В кафе и ресторанах запрещены открытые буфеты - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Пользоваться открытыми буфетами в кафе и ресторанах категорически запрещено.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, сидя за столами в кафе и ресторанах можно не использовать маску, однако во всех других случаях ношение масок носит обязательный характер. В Таких заведениях людям следует мыть руки при входе и выходе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)