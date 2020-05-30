О новшествах в работе кафе и ресторанов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В график работы ресторанов, кафе и чайных внесен ряд изменений.

Как сообщает в субботу Trend, согласно новому решению Оперативного штаба при Кабинете министров с первого июня 2020 года в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех объектах общепита Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района обслуживание посетителей будет осуществляться с 08:00 до 22:00.

Хотя в режим работы вышеупомянутых объектов внесены изменения, некоторые ограничения остались в силе. Так, все еще запрещено курение кальяна и организация массовых празднеств с участием более 10 человек.

Обслуживание в ресторанах, кафе и чайных домах будет осуществляться в соответствии с "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в предприятиях общественного питания".

После нового решения Кабинета министров в связи с использованием масок, ношение таких защитных средств стало обязательным и в ресторанах, кафе и чайных домах. Покидая объекты общепита и возвращаясь, посетители в обязательном порядке должны мыть руки.

В таких заведениях будут присутствовать специальные люди, которые будут следить за соблюдением этих правил.

Нарушители будут привлекаться к ответственности, предусмотренной Кодексом об административных проступках. Однако, размер штрафа за неиспользование маски еще не определен. Законопроект в связи с этим находится на рассмотрении Милли Меджлиса (парламент).

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)