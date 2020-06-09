В Азербайджане более 24 тыс студентов обратились для оплаты обучения за счет государства
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завтра завершится прием обращений по оплате государством расходов на обучение студентов из социально уязвимых семей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.
Прием обращений осуществляется посредством портала http://e-telebe.edu.az.
До сегодняшнего дня заявления подтвердили 18 252 человека, обучающихся в бакалавриате, 1 061 человек, обучающихся в магистратуре, 4 486 человек, обучающихся в колледжах и 424 учащихся по уровню профобразования.
Также по информации государственных информационных систем, часть студентов вышеуказанной категории еще не обратилась официально на портал, и им рекомендуется воспользоваться этой возможностью.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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