Полное разъяснение ужесточенного карантинного режима

БАКУ /Trend/ - В целях снижения скорости распространения коронавируса нового типа (COVID-19), а также для минимизации его результатов особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 1 августа 2020 года. В то же время, будут приняты меры в связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 21-го августа до 06:00 5-го июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В отмеченный период в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе приостанавливается деятельность в следующих сферах работ и услуг:

крупные торговые центры, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек;

объекты общепита с обслуживанием клиентов на местах;

музеи и выставочные залы;

парикмахерские, салоны красоты, косметические услуги (в том числе, в квартирах клиентов или в других местах);

учебные заведения (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

В отмеченный период разрешается передвижение следующих лиц на основе служебного удостоверения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе:

Сотрудники Администрации Президента Азербайджана, Управления делами Президента Азербайджана, Медицинской службы Азербайджана, Аппарата и Управления делами Кабинета министров Азербайджана;

депутатам и сотрудникам Аппарата Милли Меджлиса (парламент);

руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителям;

руководителям принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц, и их заместителям;

сотрудникам правоохранительных, судебных органов и органов, где предусмотрена военная служба, адвокатам;

сотрудникам аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций и их местного персонала (на основании аккредитационных карт, выданных министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

Разрешение на передвижение сотрудников государственных органов (структур), волонтеров Общественного объединения «Волонтеры ASAN», Движения «Волонтеры аграрного развития», Общественного объединения «Региональное развитие», студентов-волонтеров «Бир», волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, а также сотрудников частных юридических лиц, действующих в сферах, определенных решением Кабинета министров Азербайджанской Республики и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, сотрудников, необходимых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено, предоставляется после внесения данных о них со стороны работодателя в портал icaze.e-gov.az.

В то же время сотрудникам юридических лиц, занятых в сферах сбора урожая сельскохозяйственной продукции, а также орошения, неотложных ветеринарных услуг и службы защиты растений, разрешается передвижение после внесения данных о них на портале icaze.e-gov.az работодателем, а на передвижение физических лиц в связи с вышеуказанными сферами деятельности - министерством сельского хозяйства или территориальными представителями местных органов исполнительной власти.

Другим лицам разрешается покидать свое место жительство и местонахождение в следующих случаях:

в связи с необходимостью получения неотложной медицинской помощи или плановым лечением ( на основе SMS-разрешения) ;

; в связи с покупкой продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов, для того, чтобы воспользоваться государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе ( на основе SMS-разрешения) ;

; в связи с участием в похоронах близкого родственника (посредством службы 102).

В SMS-сообщении должны быть указаны один из нижеприведенных индексов и данные из документа, подтверждающего личность:

цифра 1 - для получения разрешения на выход из дома в связи с необходимостью неотложной медицинской помощи или планового лечения. Разрешение предоставляется на два часа для визита к врачу в пределах своего района или города. Если возникнет необходимость поездки в другой район или город, то будет учтена необходимость дополнительного времени на дорогу, пребывание в медучреждении и обратную дорогу. В этом случае время возвращения домой будет указывать в соответствующей справке врач. Эту справку при необходимости нужно будет представить сотруднику полиции;

цифра 2 - указывается в SMS-сообщении в связи с необходимостью выхода из дома для покупки продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов; для того чтобы воспользоваться государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение предоставляется на 2 часа один раз в день); для лиц, покидающих место жительства и нахождения в связи с использованием государственных услуг, время на возвращение будет определено в соответствии со справкой, выданной соответствующей госструктурой).

Отметим, что SMS-сообщения бесплатные. В ответном сообщении от системы "Электронное правительство" будут указаны сроки действия разрешения. Место проживания можно покидать только после получения положительного ответа от системы.

Разрешение не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности для жизни и здоровья. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган. В этом случае сотруднику полиции, по требованию, следует предъявить документ, подтверждающий вызов в правоохранительные органы или суд.

При возникновении трудностей с отправкой SMS-сообщений или получением ответов от системы "Электронного правительства" следует обратиться в колл-центр 9108 Службы "ASAN".

Для участия в церемонии похорон близкого родственника следует получить соответствующее разрешение в службе 102 МВД Азербайджана.

В случае передвижения лиц в порядке, установленном постановлением Кабинета министров, гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности.

За нарушение правил применения ограничений, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров, физические, юридические и должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

Контроль над соблюдением правил по ограничениям на передвижение, определенных настоящим постановлением, осуществляется министерством внутренних дел Азербайджана.

Контроль над внесением данных о сотрудниках частных юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, деятельность которых разрешена с 00:00 21-го июня до 06:00 5-го июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе осуществляется министерством экономики и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана; в случае введения ложной информации на портале icaze.e-gov.az, а также выявления фактов злоупотребления в связи с получением разрешения, чтобы покинуть места жительства и нахождения, данные об этом представляются по назначению для принятия мер по привлечению к ответственности.

Передвижение лиц, имеющих билеты на соответствующие международные и внутренние рейсы, разрешается на основании их билетов, а для следования к месту жительства или нахождения лиц, въезжающих в страну в соответствующем порядке - на основании штампа регистрации в их паспортах.

Оперативный штаб при Кабинете министров призывает соблюдать правила личной гигиены, а также медицинские и профилактические правила, выходить из дома только тогда, когда есть серьезная необходимость, минимизировать контакт с другими людьми в общественных местах, не собираться в группы более 10 человек, соблюдать условия действующих превентивных мер. Поскольку борьба с COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против этой болезни рекомендуются соблюдать как часть повседневной жизни каждого человека.

(Текст: Али Гасымов)