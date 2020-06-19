Полное разъяснение ужесточенного карантинного режима

Общество 19 июня 2020 23:11 (UTC+04:00)
Полное разъяснение ужесточенного карантинного режима

БАКУ /Trend/ - В целях снижения скорости распространения коронавируса нового типа (COVID-19), а также для минимизации его результатов особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 1 августа 2020 года. В то же время, будут приняты меры в связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 21-го августа до 06:00 5-го июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В отмеченный период в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе приостанавливается деятельность в следующих сферах работ и услуг:

  • крупные торговые центры, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек;
  • объекты общепита с обслуживанием клиентов на местах;
  • музеи и выставочные залы;
  • парикмахерские, салоны красоты, косметические услуги (в том числе, в квартирах клиентов или в других местах);
  • учебные заведения (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);
  • проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

В отмеченный период разрешается передвижение следующих лиц на основе служебного удостоверения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе:

  • Сотрудники Администрации Президента Азербайджана, Управления делами Президента Азербайджана, Медицинской службы Азербайджана, Аппарата и Управления делами Кабинета министров Азербайджана;
  • депутатам и сотрудникам Аппарата Милли Меджлиса (парламент);
  • руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителям;
  • руководителям принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц, и их заместителям;
  • сотрудникам правоохранительных, судебных органов и органов, где предусмотрена военная служба, адвокатам;
  • сотрудникам аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций и их местного персонала (на основании аккредитационных карт, выданных министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

Разрешение на передвижение сотрудников государственных органов (структур), волонтеров Общественного объединения «Волонтеры ASAN», Движения «Волонтеры аграрного развития», Общественного объединения «Региональное развитие», студентов-волонтеров «Бир», волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, а также сотрудников частных юридических лиц, действующих в сферах, определенных решением Кабинета министров Азербайджанской Республики и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, сотрудников, необходимых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, продолжение деятельности которых не разрешено, предоставляется после внесения данных о них со стороны работодателя в портал icaze.e-gov.az.

В то же время сотрудникам юридических лиц, занятых в сферах сбора урожая сельскохозяйственной продукции, а также орошения, неотложных ветеринарных услуг и службы защиты растений, разрешается передвижение после внесения данных о них на портале icaze.e-gov.az работодателем, а на передвижение физических лиц в связи с вышеуказанными сферами деятельности - министерством сельского хозяйства или территориальными представителями местных органов исполнительной власти.

Другим лицам разрешается покидать свое место жительство и местонахождение в следующих случаях:

  • в связи с необходимостью получения неотложной медицинской помощи или плановым лечением (на основе SMS-разрешения);
  • в связи с покупкой продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов, для того, чтобы воспользоваться государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе (на основе SMS-разрешения);
  • в связи с участием в похоронах близкого родственника (посредством службы 102).

В SMS-сообщении должны быть указаны один из нижеприведенных индексов и данные из документа, подтверждающего личность:

  • цифра 1 - для получения разрешения на выход из дома в связи с необходимостью неотложной медицинской помощи или планового лечения. Разрешение предоставляется на два часа для визита к врачу в пределах своего района или города. Если возникнет необходимость поездки в другой район или город, то будет учтена необходимость дополнительного времени на дорогу, пребывание в медучреждении и обратную дорогу. В этом случае время возвращения домой будет указывать в соответствующей справке врач. Эту справку при необходимости нужно будет представить сотруднику полиции;
  • цифра 2 - указывается в SMS-сообщении в связи с необходимостью выхода из дома для покупки продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов; для того чтобы воспользоваться государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение предоставляется на 2 часа один раз в день); для лиц, покидающих место жительства и нахождения в связи с использованием государственных услуг, время на возвращение будет определено в соответствии со справкой, выданной соответствующей госструктурой).

Отметим, что SMS-сообщения бесплатные. В ответном сообщении от системы "Электронное правительство" будут указаны сроки действия разрешения. Место проживания можно покидать только после получения положительного ответа от системы.

Разрешение не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности для жизни и здоровья. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган. В этом случае сотруднику полиции, по требованию, следует предъявить документ, подтверждающий вызов в правоохранительные органы или суд.

При возникновении трудностей с отправкой SMS-сообщений или получением ответов от системы "Электронного правительства" следует обратиться в колл-центр 9108 Службы "ASAN".

Для участия в церемонии похорон близкого родственника следует получить соответствующее разрешение в службе 102 МВД Азербайджана.

В случае передвижения лиц в порядке, установленном постановлением Кабинета министров, гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности.

За нарушение правил применения ограничений, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров, физические, юридические и должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

Контроль над соблюдением правил по ограничениям на передвижение, определенных настоящим постановлением, осуществляется министерством внутренних дел Азербайджана.

Контроль над внесением данных о сотрудниках частных юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, деятельность которых разрешена с 00:00 21-го июня до 06:00 5-го июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе осуществляется министерством экономики и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана; в случае введения ложной информации на портале icaze.e-gov.az, а также выявления фактов злоупотребления в связи с получением разрешения, чтобы покинуть места жительства и нахождения, данные об этом представляются по назначению для принятия мер по привлечению к ответственности.

Передвижение лиц, имеющих билеты на соответствующие международные и внутренние рейсы, разрешается на основании их билетов, а для следования к месту жительства или нахождения лиц, въезжающих в страну в соответствующем порядке - на основании штампа регистрации в их паспортах.

Оперативный штаб при Кабинете министров призывает соблюдать правила личной гигиены, а также медицинские и профилактические правила, выходить из дома только тогда, когда есть серьезная необходимость, минимизировать контакт с другими людьми в общественных местах, не собираться в группы более 10 человек, соблюдать условия действующих превентивных мер. Поскольку борьба с COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против этой болезни рекомендуются соблюдать как часть повседневной жизни каждого человека.

(Текст: Али Гасымов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек
В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек
В Израиле снизился спрос на турецкие кожаные изделия
В Израиле снизился спрос на турецкие кожаные изделия
Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю
Loading Bars
Лента новостей
Возобновлена работа "Системы получения и мониторинга разрешений" Общество 23:37
Хикмет Гаджиев: Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса Политика 23:33
В работе WhatsApp произошел сбой В мире 23:31
Азербайджан и Индия организуют бизнес-миссии в сфере ИКТ Бизнес 23:30
Полное разъяснение ужесточенного карантинного режима Общество 23:11
АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 265 субъектах предпринимательства (ФОТО) Общество 23:10
Статистические данные экономики Азербайджана показывают стрессоустойчивость страны в период мирового кризиса Финансы 22:55
Названы новые смертельные угрозы для мировой экономики В мире 22:46
Глава Минфина США боится подорвать доллар санкциями США 22:34
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз Россия 22:12
В Азербайджане разрешено проводить только онлайн экзамены Общество 21:58
Азербайджан может стать крупнейшим производителем шелка в регионе Бизнес 21:57
Президент Туркменистана не сможет посетить парад в Москве 24 июня Туркменистан 21:47
Глава ВОЗ: началась «новая опасная фаза» пандемии В мире 21:21
Apple намерена вновь закрыть ряд магазинов в США из-за коронавируса США 21:13
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 160 тысячам Турция 21:09
США ввели визовые санкции против Бурунди за отказ забрать своих граждан США 21:05
AZAL выполнит еще два спецрейса из Баку в Стамбул Общество 20:21
В Туркменистане запущен новый стартап-проект Бизнес 20:03
В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались 4 человека - Оперативный штаб Общество 20:03
Начался процесс производства на двух предприятиях, созданных при поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО) Экономика 19:52
Пашинян в очередной раз оказался разоблаченным во лжи и фальсификации (ВИДEO) Политика 19:18
В Азербайджане собрали треть урожая зерновых Финансы 19:03
В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешение на участие в похоронах нужно будет получить посредством службы "102" МВД Общество 18:51
О правилах получения SMS-разрешения на передвижение в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане Общество 18:41
Туркменистан принял участие в обсуждении аспектов взаимодействия в рамках Программы ЦАРЭС Туркменистан 18:16
Представители Туркменистана ознакомились с международным опытом поддержания экономической стабильности в условиях пандемии Туркменистан 18:12
Инфляция в Азербайджане составила менее 3% Финансы 18:02
Сферы, деятельность которых разрешена в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК Общество 18:02
В дни ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена работа СМИ Общество 17:53
В ряде случаев для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS- разрешения не нужны Общество 17:52
ПАО "КАМАЗ" поставит в Туркменистан технику нового поколения Транспорт 17:52
В Азербайджане растет денежная база Финансы 17:45
В каких случаях в Азербайджане можно будет покинуть место жительства в период ужесточенного режима карантина? Общество 17:43
В условиях ужесточенного карантина в Азербайджане не будет работать ряд заведений Общество 17:39
Гимнастки Азербайджана и Израиля провели онлайн-соревнование Общество 17:35
Доля госсектора в экспорте Азербайджана превысила $3 млрд Финансы 17:31
Посол: Латвия заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в транспортно-логистический сектор Бизнес 17:24
Кабмин Азербайджана принял решение об ужесточении особого режима карантина Общество 17:24
Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра Социум 17:21
В Азербайджане резко сократились сборы по автострахованию Экономика 17:13
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении режима карантина в Азербайджане Политика 17:12
В поселке Пиршаги будет полностью обновлена дорожная инфраструктура Экономика 17:09
Представлена динамика грузоперевозок из Ирана в Турцию Турция 16:59
Впервые в Азербайджане женщины назначены прокурорами районов Общество 16:56
В Азербайджане проведены очередные выпускные экзамены Общество 16:53
Латвия и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере зеленых технологий - посол Бизнес 16:51
Президент Ильхам Алиев подписал закон о присвоении статуса города поселку Бабек Политика 16:41
Центробанк Азербайджана снизил ставку Финансы 16:38
В прокуратурах 4 районов Азербайджана осуществлены новые назначения Общество 16:33
В январе-мае выросли грузоперевозки из Турции в Кыргызстан Турция 16:31
Роль азербайджано-туркменских отношений в процессе интеграции Тюркского Совета Политика 16:28
Объем перевалки грузов в Бакинском международном морском порту превысил полтора миллиона тонн Транспорт 16:15
Назначены прокуроры в районы г. Баку Общество 16:12
Государство делает все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической точки – композитор Вугар Джамалзаде Социум 16:06
Арзу Нагиев: Парламент Азербайджана проводит большую работу в сфере развития международных связей Политика 15:58
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции и оборудования Тендеры 15:57
За 5 лет субсидирование АПК Казахстана превысило 1,2 трлн тенге Казахстан 15:55
В Бакинском центре профобразования ежедневно производится 50 тыс. медицинских масок Общество 15:43
Торговые отношения Азербайджана и Франции стали более сбалансированными Финансы 15:40
С начала 2020 г. спрос на турецкие электротовары в Италии снизился Турция 15:24
Число зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний уменьшилось Турция 15:22
Китай увеличивает экспорт турецкой стали Турция 15:21
Минэнерго продлило лицензию TPAO на разведку залежей нефти и газа в Турции Турция 15:17
Растет спрос на турецкие ковры в Грузии Турция 15:16
Сахиль Керимли: Своим поведением Пашинян позорит себя на весь мир Политика 15:09
92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии! Социум 15:08
Строительство TAP завершено на 96% Энергетика 14:36
Туркменистан начнет экспорт телевизоров собственного производства Туркменистан 14:31
Анар Алакбаров: СМИ играют большую роль в борьбе с COVİD-19, особенно в направлении просвещения населения (ФОТО) Политика 14:22
Узпромстройбанк привлек необеспеченный синтетический кредит в размере $50 млн. долларов США Узбекистан 14:06
Депутат Милли Меджлиса обратился к посольству Франции в Азербайджане Политика 13:59
В Азербайджане определены ставки госпошлины по аккредитации медучреждений Общество 13:52
В Азербайджане учреждена должность администратора доменных названий Общество 13:51
AZAL: В салон самолета разрешается брать только дамскую сумочку или мужской портфель Экономика 13:50
Объем международных грузовых автоперевозок в Азербайджане превысил 20 тыс. тонн - ABADA Транспорт 13:41
В Азербайджане лица, приговоренные к общественным работам, обязаны носить электронный браслет Общество 13:38
Завтра в Баку до 34 градусов тепла и временами сильный ветер Общество 13:34
В Азербайджане установлены новые штрафы для должностных и юридических лиц Общество 13:32
Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправку в закон "Об исполнителях" Общество 13:30
"Маленькая черная рыбка" азербайджанских актеров Культура 13:24
Показатели конкурса по смене мест работы учителей самые высокие за последние годы - минобразования Азербайджана Общество 13:22
Срок временного пребывания иностранцев в Азербайджане продлен Общество 13:18
Экспорт турецкой одежды в Азербайджан незначительно снизился Турция 13:04
Сахиба Гафарова: Премьер Армении вновь оказался беспомощным перед мировым сообществом Политика 12:56
Ассоциация турагентств Азербайджана прокомментировала новые правила продажи авибилетов Общество 12:51
Эльхан Алескеров: На саммите стран Восточного партнерства Пашинян поступил по принципу: вор кричит: «Держи вора!» Политика 12:50
"Азеришыг" будет работать в усиленном режим в период ужесточенного карантина Общество 12:48
Треть внешнеторгового оборота Узбекистана приходится на страны СНГ Узбекистан 12:46
В Азербайджане продлен срок вступления в силу закона «О медиации» Общество 12:44
В Туркменистане наладят безотходное производство птичьего мяса Туркменистан 12:36
Комитет ОПЕК+ добился от части "проштрафившихся" стран четких планов сокращения добычи В мире 12:31
Вице-спикер предложил включить в УК Азербайджана статью о защите чести и достоинства шехидов Политика 12:25
Растет производство одежды в Азербайджане Бизнес 12:18
Россия сохранила статус крупнейшего экспортера на азербайджанском рынке Финансы 12:15
Лечащий врач Бахрама Багирзаде: В показателях пациента зафиксировано легкое улучшение Социум 12:10
Baku Book Center проведет "Час чтения" книг Бахрама Багирзаде для детей Культура 12:09
Caspian Drilling Company разрабатывает План непрерывности бизнеса в условиях COVID-19 (ФОТО) Экономика 12:04
Минэкологии Азербайджана оштрафовало лиц, вывозивших песок с побережья Каспия Происшествия 12:00
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 11:58
Все новости