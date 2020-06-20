В Азербайджане SMS-разрешения не будут выдаваться лицам, которым рекомендовано лечиться дома

БАКУ/Trend/ - SMS-разрешение не будет выдаваться лицам, которым рекомендовано лечиться дома.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, TƏBİB передаст список этих лиц "Службе ASAN".

"Этот список будет у нас. Лицам, которые находятся в условиях самоизоляции, и им рекомендовано лечиться в домашних условиях, не будут выдаваться SMS-разрешения", - добавил Мехтиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)