В Азербайджане SMS-разрешения не будут выдаваться лицам, которым рекомендовано лечиться дома
БАКУ/Trend/ - SMS-разрешение не будет выдаваться лицам, которым рекомендовано лечиться дома.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
По его словам, TƏBİB передаст список этих лиц "Службе ASAN".
"Этот список будет у нас. Лицам, которые находятся в условиях самоизоляции, и им рекомендовано лечиться в домашних условиях, не будут выдаваться SMS-разрешения", - добавил Мехтиев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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