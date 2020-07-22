В Азербайджане установлена первая bio smart автобусная остановка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлена первая bio smart автобусная остановка, сообщает в среду Trend.

Остановка установлена в райцентре Исмаиллы и уже функционирует. Здесь есть бесплатный wi-fi, камера безопасности, дезинфектор, мини-бар с прохладительными напитками, энергетический usb-порт.

Павильон работает на солнечной энергии и рассчитан на 8 сидячих мест.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)