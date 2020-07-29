В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечились еще 622 человека

Общество 29 июля 2020 17:02 (UTC+04:00)
В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечились еще 622 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 363 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 622, скончались восемь человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлен 31 221 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 24 495, скончались 438 человек. Число активных больных - 6 288 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 817, в целом – 708 632 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечились еще 622 человека - Gallery Image
В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечились еще 622 человека - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Премьера! Эмин Агаларов и Максим Фадееев представили МММ (ВИДЕО, ФОТО)
Премьера! Эмин Агаларов и Максим Фадееев представили МММ (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанцы из России выступили против агрессии Армении (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанцы из России выступили против агрессии Армении (ВИДЕО, ФОТО)
Посвящается всем, кто сохранил истинное человеческое лицо в период пандемии - Sivva ft. Delee (ВИДЕО)
Посвящается всем, кто сохранил истинное человеческое лицо в период пандемии - Sivva ft. Delee (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение втрое Финансы 17:35
Азербайджанские железные дороги переходят на переменный ток Транспорт 17:34
В Зардабском районе за вымогательство задержаны должностные лица Происшествия 17:33
Грузия незначительно увеличила экспорт турецкой стали Бизнес 17:33
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку общезаводского оборудования Тендеры 17:29
«Туркменхимия» объявляет тендер на закупку необходимых товаров Тендеры 17:29
СГБ: В России задержан азербайджанец-член зарубежной незаконной вооруженной группировки (ФОТО) Политика 17:10
В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечились еще 622 человека Общество 17:02
В Азербайджане создадут садовые хозяйства еще для 250 малообеспеченных семей (ФОТО) Общество 16:53
УМК: Паломники из Азербайджана в этом году в Хадже участвовать не будут Общество 16:43
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 16:39
Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения в 74 объектах в Баку и регионах Общество 16:38
Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением продажи авиабилетов Туризм 16:33
Азербайджан, Афганистан и Туркменистан обсудили проект "дорожной карты" по расширению и углублению сотрудничества Азербайджан 16:24
Азербайджанский шедевр будет представлен в России в рамках Венского фестиваля Культура 16:16
Азербайджанским фермерам будут оформляться страховые выплаты в режиме онлайн Экономика 16:13
Видеоконференции с зарубежными партнёрами по сотрудничеству в сфере логистики Туркменистан 16:09
Курбан байрамы в Туркменистане будет отмечаться 31 июля, 1 и 2 августа Туркменистан 16:08
Брифинг о глобальной ситуации в профилактике инфекции и опыте Туркменистана Туркменистан 16:07
Рассмотрены перспективы туркмено-австрийского диалога в сфере здравоохранения Туркменистан 16:06
В выходные будет прекращено движение электропоездов по Абшеронской кольцевой ж/д Транспорт 16:06
Представители СМИ: Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева наша печать переживает новый этап развития Политика 15:42
SOCAR назвал планируемый объём поставок СПГ в Пакистан Энергетика 15:40
SBF и Туркменистан облегчают экономическое сотрудничество между их деловыми кругами Бизнес 15:37
Для повышения водности Миль-Муганского канала используется озеро в Имишли Экономика 15:36
Россия и Белоруссия экспортировали большой объем молочной продукции в Туркменистан Бизнес 15:32
Хлопчатобумажная пряжа активно продавалась на бирже Туркменистана в июне Туркменистан 15:32
Президент Ильхам Алиев в Балакене ознакомился с садоводческим хозяйством Bal meyvə (ФОТО) Политика 15:32
Обнародовано общее количество сделок заключенных на бирже Туркменистана в июне Туркменистан 15:31
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автодороги Балакен-Газбине-Ититала (ФОТО) Политика 15:30
В Нахчыванской АР расширяется производство сельхозпродукции Бизнес 15:29
В Казахстане планируется внедрение современных методов геологоизучения недр Бизнес 15:29
Дополнительный газ для "Южного газового коридора" будет доступен с 2023 года Энергетика 15:28
В Азербайджане создаются новые страховые продукты Финансы 15:25
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг" Политика 15:21
В Туркменистане ведутся работы для развития международного сотрудничества в нефтегазовой сфере Энергетика 15:19
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра "Службы ASAN" (ФОТО) Политика 15:18
Обнародован объем ВВП Нахчыванской АР в первой половине 2020 года Финансы 15:16
Какие факторы наносят ущерб страховому рынку Азербайджана? Финансы 15:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Балакенской городской детской школы искусств (ФОТО) Политика 15:14
Черносотенцы соцсетей снова нацелились на Азербайджан: в чем причина? - (Видеопроект) Политика 15:13
«Туркменнебит» намерен освоить новые залежей нефти с помощью иностранных компаний Энергетика 15:13
Большая часть кредитного портфеля AzərTürkBank приходится на ипотечные кредиты Финансы 15:11
Депутат Милли Меджлиса Кёнуль Нуруллаева выступила с заявлением для турецкой прессы Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев посетил в Балакене памятник великому лидеру Гейдару Алиеву Политика 15:09
Туркменский производитель гигиенической продукции выпустит новые виды товаров Бизнес 15:09
Две трети депозитов в Yapı Kredi Bank приходится на юрлица Финансы 15:07
Yapı Kredi Bank завершил полугодие с прибылью Финансы 15:06
Обсуждена совместная работа азербайджанской и турецкой диаспор Общество 15:05
Tim Winter из Таиланда: Мой дом – не место для войны, мой дом – Нагорный Карабах (ВИДЕО) Культура 15:03
Туркменская молочная компания выпустила продукцию на крупную сумму за полгода Бизнес 15:03
Долевое участие ЕС в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 15:01
В Туркменистане увеличивается производство мёда Бизнес 15:00
Азербайджан расширяет сотрудничество с предпринимателями Чувашской Республики Бизнес 14:57
Половина активов Yapı Kredi Bank приходится на наличные средства Финансы 14:56
Полиэтилен активно продавался на бирже Туркменистана в июне Туркменистан 14:54
Потребительское кредитование Mugan Bank выросло Финансы 14:54
SOCAR может подтвердить новый стратегический план развития в сентябре Энергетика 14:53
LafargeHolcim находится в авангарде рейтинга экологических, социальных и управленческих рисков Sustainalytics в секторе строительных материалов Общество 14:52
Минобразования Азербайджана отбирает специалистов для оценки школьных учебников Общество 14:52
ГЭЦ Азербайджана приступил к выдаче пропусков на экзамен для приема в резидентуру Общество 14:46
AzərTürkBank завершил первое полугодие 2020 года прибылью Финансы 14:45
Поставки газа с месторождения АЧГ в SOCAR снизятся Энергетика 14:42
Уровень добычи на "Шах Дениз-1" может снизиться в 2024–2026 годах Энергетика 14:41
Прибыль MuganBank сократилась Финансы 14:40
Физические вклады в MuganBank увеличились Финансы 14:38
Венгрия заинтересована в транспортном коридоре Ляпис-Лазурь Транспорт 14:38
Россия поставляет крупный рогатый скот в Туркменистан Бизнес 14:34
Внешнеторговый оборот Турции в июне превысил $29 млрд Турция 14:34
Казахстан применяет львиную долю современных технологий геологоразведки Бизнес 14:33
TANAP достиг максимального уровня суточного потока газа Энергетика 14:31
Обнародованы объемы перевалки грузов из России через порты Турции Турция 14:30
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 14:29
Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО) Политика 14:27
Минтекстиль Туркменистана продлевает тендер на закупку серверного оборудования Тендеры 14:26
В первом полугодии в Туркменистане возрос спрос на турецкие автомобили Турция 14:25
В банковский сектор Туркменистана внедряют цифровизацию Финансы 14:24
Институт географии: В низменных районах Азербайджана летом наблюдается дефицит водных ресурсов Общество 14:23
Венгрия считает Туркменистан перспективным партнером в импорте газа Энергетика 14:20
Завтра в Азербайджане будет дождливо и ветрено Общество 14:19
Экспорт очищенного фундука из Азербайджана нарастает Бизнес 14:15
В Азербайджане число дебетовых карт выросло более чем на 20% Финансы 14:12
Турецкие СМИ широко публикуют материалы об Азербайджане Политика 14:11
Посол назвал наиболее привлекательные сектора грузинской экономики для итальянского бизнеса Бизнес 14:09
В Туркменистане обсуждены меры по активации газопровода ТАПИ Энергетика 14:06
В Азербайджане можно будет наблюдать за движением воды в режиме онлайн — вице-премьер Экономика 14:03
Великобритания стала активным участником биржи Туркменистана в июне 2020 Туркменистан 13:59
Туркменистан приложит усилия для долгосрочного сотрудничества с ОАЭ Туркменистан 13:57
Туркменистан и Узбекистан планируют реализовать новые проекты в транспортной сфере Транспорт 13:55
Европейский инвестиционный банк предоставил кредит для TANAP Энергетика 13:53
МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с наступающим праздником Гурбан Общество 13:52
Испанская пресса осуждает акты вандализма армян против диппредставительств Азербайджана Политика 13:50
Глава МИД Азербайджана принял посла Индонезии в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО) Политика 13:48
В Бакинской высшей школе нефти прошел «Виртуальный день выпускника» Общество 13:44
Армения пытается решать свои внутренние проблемы с помощью внешней агрессии - правящая партия Турции Турция 13:33
«Туркменгаз» намерен наращивать добычу газа на территории Заунгузья Энергетика 13:29
Туркменистан планирует экспортировать маш в ряд стран Бизнес 13:22
В Гёкгельском районе в последние дни не зарегистрировано заражений коронавирусом Общество 13:20
Туркменистан и Бахрейн рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере Туркменистан 13:16
В период глобальной пандемии сократился экспорт одежды из Турции во Францию Бизнес 13:13
Все новости