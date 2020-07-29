В Азербайджане за сутки от коронавируса вылечились еще 622 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 363 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 622, скончались восемь человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлен 31 221 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 24 495, скончались 438 человек. Число активных больных - 6 288 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 817, в целом – 708 632 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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