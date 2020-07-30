Агентство пищевой безопасности Азербайджана о проведении праздника Гурбан в условиях пандемии

БАКУ /Trend/ - Граждане могут приобрести мясо жертвенных животных в пунктах продажи, в различных магазинах и через онлайн-платформу министерства сельского хозяйства.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности, поскольку в этом году Гурбан байрамы будет отмечаться в период пандемии, продажа, забой скота и другая деятельность с учетом текущих реалий требует особого подхода. По этой причине предусмотрено, чтобы граждане заранее заказывали и покупали мясо жертвенных животных в пунктах продажи, в различных магазинах и через онлайн-платформу министерства сельского хозяйства.

Для безопасности и охраны здоровья граждан в праздники, а также исполнения действующего законодательства в связи с забоем скота, осуществление таких мероприятий на улицах и придорожных территориях, в парках и других общественных местах, а также на территориях, не отвечающих санитарным и гигиеническим нормам считается нецелесообразным, отметили в Агентстве.

"В соответствии со своими функциональным обязанностями Агентство пищевой безопасности Азербайджана в дни Гурбан байрамы, как и в будние дни, продолжит соответствующие регулярные контрольные мероприятия, для обеспечения безопасности и охраны здоровья граждан в праздничные дни совместно с другими соответствующими структурами будут приняты все надлежащие меры", - сказали в Агентстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)