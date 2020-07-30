Статистика заражений COVID-19 по регионам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 56,5% зараженных приходится на долю Баку, сообщает в четверг Trend.

16,5% заражений зарегистрировано на Абшеронском полуострове, 8,7% - в Аранской зоне, 6,9% - в Гянджа-Газахской зоне, 4,6% - в г. Лянкяран. 0,8% зараженных составляют прибывшие из-за рубежа.

В настоящее время случаи заражения в Шеки-Загатальской зоне составляют 1,5%, в Губа-Хачмазской зоне - 2%, в Верхне-Карабахском регионе - 0,9%, в Верхнем Ширване - 1,6%. В Нахчыване случаев заражения нет.

Напомним, что до 30 июля общее число зараженных в Азербайджане составило 31 221 человек. Из них вылечились 24 495 человек, скончались 438 человек. В настоящее время в стране насчитывается 6 288 активных больных коронавирусом. До вышеуказанной даты в стране было проведено 708 632 теста.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)