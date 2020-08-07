В Азербайджане 13 тыс. лиц прекращена соцвыплата в 190 манатов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 13 тысячам лиц приостановлено предоставление 190 манатов в качестве социальной выплаты по причине наличия у них дополнительного источника дохода и трудового договора.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает в пятницу Trend.
По его словам, из этого числа порядка 3000 человек были лишены единовременной выплаты в размере 190 манатов ввиду выявления у них дополнительного источника дохода. Остальные 10 тысяч человек в последующие месяцы нашли работу и заключили трудовой договор, и поэтому данная выплата им также была прекращена.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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