Сферы, деятельность которых будет разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК
БАКУ /Trend/ - С 00:00 10 августа расширяется список разрешенных сфер деятельности на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов.
Как сообщает Trend, эта информация отражена в очередном пакете мер по ослаблению строгого карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Также будет разрешена деятельность нижеследующих сфер деятельности:
- Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;
- деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования;
- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- производство прочих транспортных средств;
- производство полиграфической продукции;
- изготовление ювелирных изделий;
- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
- швейное производство;
- текстильная промышленность;
- производство обуви;
- производство кожи и кожаных изделий;
- производство табачных изделий;
- производство прочей промышленной продукции.