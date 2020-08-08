В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 30 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 360, скончались пять человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 481 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 056, скончались 488 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 937 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 457, в целом же – 779 508 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)