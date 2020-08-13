Высшая школа экономики России организовала для преподавателей UNEC курсы повышения квалификации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национально-исследовательский университет (НИУ) Высшей школы экономики России организовал для преподавателей Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) онлайн-курсы повышения квалификации.

В курсах, организованных в рамках программы двойного диплома, подписанной между UNEC и НИУ Высшей школы экономики России, приняли участие 20 преподавателей Русской экономической школы UNEC. Двухнедельные курсы, финансируемые UNEC, организованы для преподавателей UNEC, которые будут преподавать дисциплины по программе двойного диплома между двумя высшими учебными заведениями.

Курсы, проводимые преподавателями Высшей школы экономики России, включали темы современных методов обучения дисциплин «Введение в экономику», «Линейная алгебра и математический анализ», взаимосвязи дисциплин с имеющимися в программе дисциплинами, особенностей преподавания тем дисциплин и другие.

Двухнедельные курсы успешно завершились и проведена оценка преподавателей. 20 преподавателей UNEC получили специальные сертификаты НИУ Высшей школы экономики России. Преподаватели получили возможность преподавать дисциплины программ двойного диплома UNEC и Высшей школы экономики России.

Напомним, что 12 мая 2020 года ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым и ректором НИУ Высшей школы экономики России Ярославом Кузьминым была подписана программа двойного диплома ступени бакалавра по специальностям «Финансы», «Бухгалтерия», «Экономика», «Маркетинг», «Менеджмент». В соответствии с программой студенты присоединятся к программе двойного диплома со второго семестра I курса. Бакалавры, выпускники UNEC, успешно завершив программу за 4 года обучения, получат дипломы двух университетов.