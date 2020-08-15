Эпидемситуация в районах Азербайджана исследуется крайне тщательно - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изучается влияние на эпидемиологическую ситуацию поездок в регионы по официальным командировочным листам.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

"Эпидемиологическая ситуация в регионах изучается крайне тщательно. Очевидно то, что поездки в районы на основании официальных командировочных листов влияют на число заражений в этих районах", - сказал он.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)