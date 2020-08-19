В Азербайджане завтра полностью возобновляется деятельность судов

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Азербайджане полностью возобновляется деятельность судов в городах и районах, где действует строгий карантинный режим.

Как сообщили во вторник Trend в Верховном суде, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане и постановления Кабинета Министров о смягчении режима карантина на территории Азербайджана судам в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском и Сальянском районах рекомендовано с 20 августа 2020 года полностью возобновить прием и рассмотрение всех дел в судах.

Всем судам Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из рекомендаций Оперативного Штаба при Кабинете министров в связи с рабочим графиком судей и работников судебных аппаратов. Ввиду приостановления непосредственного приема граждан, поручено осуществлять прием посредством телефоннной, мобильной и интернет связи.

Также, всем судам Азербайджана поручается осуществлять судебную деятельность в соответствии с правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана. Также поручено обеспечить ношение судьями, работниками судебных аппаратов и гражданами, находящимися в зданиях судов, медицинских масок, соблюдение правил личной гигиены, медико-профилактических правил, а также соблюдение социальной дистанции. В административных зданиях судов регулярно должны проводиться дезинфекционные работы, они должны обеспечиваться защитными и гигиеническими средствами.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)