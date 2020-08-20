БАКУ /Trend/ - В этом году урожайность табака в Азербайджане была высокой. Об этом сказал в среду Trend предприниматель Ильгар Мамедов, занимающийся табаководством.

По его словам, в этом году производительность выросла примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом:

"Я занимаюсь табаководством в Гахском районе. В этом году мы посеяли табак на 120 гектарах. В прошлом году производительность была относительно низкой. Так, в прошлом году мы собрали 12-13 тонн влажного табака с гектара. В этом же году - с одного гектара не менее 20 тонн. Собранный табак уже помещен в камеры и сушится. У нас не было проблем со сбором. Несмотря на пандемию, для предпринимателей созданы необходимые условия для выращивания и сбора урожая. За исключением некоторых незначительных проблем, пандемия в целом не затронула эту область и процесс осуществлялся в обычном режиме".

Мамедов отметил, что уже начался экспорт собранного табака: "В настоящее время мы экспортируем табак на российский рынок. До настоящего времени мы экспортировали 20 тонн высушенного табака. Созданы необходимые возможности для экспорта. В настоящий момент мы ожидаем ответ из Украины по поводу экспорта табака в эту страну. В прошлом году мы экспортировали в Россию, Болгарию и Беларусь. Из-за пандемии Болгария в настоящее время закрыла свои границы, поэтому из этой страны нет заказов, а из Беларуси нет заказов в связи с политической ситуацией в этой стране. Но Россия уже принимает наш табак и в ближайшее время мы будем принимать заказы из Украины".

Предприниматель сказал, что в настоящее время за границу экспортируется табак "Вирджиния":

"Этот сорт является ароматным и подходит для зарубежного производства. Так как наши партинеры не заказывают местные сорта табака, мы их не культивируем. Качество местного табака ниже, чем "Вирджинии", поэтому зарубежный спрос в основном приходится на "Вирджинию" и "Самсун"".

Мамедов добавил, что в настоящее время идет третий сбор урожая табачного сезона. "Есть три периода сбора урожая табака. Мы уже осуществляем третий сбор. Сбор продлится до середины или конца октября, в зависимости от погодных условий", - сказал он.

(Автор: Самир Али)