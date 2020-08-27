Эксперт в сфере образования о способах возобновления учебного процесса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Образование - это сфера, которая не только в Азербайджане, но и всем мире объединяет большое количество людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в случае возобновления процесса обучения в традиционной форме, число заразившихся коронавирусом может возрасти на 43 процента.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов.

По его словам, количество активных участников учебного процесса в Азербайджане составляет более двух миллионов человек.

"Сегодня в 1670 детских садах и яслях воспитываются 110 тысяч детей. С учетом того, что каждого из них приводят туда родители, то 110 тысяч следует умножить на два. В 4 447 общеобразовательных школах обучаются 1,6 миллиона учеников. Количество высших учебных заведений составляет 54, в них обучаются 180 тысяч студентов. Во всех учебных заведениях страны работают около 200 тысяч учителей. Принимая все это во внимание, мы видим, что около двух миллионов человек ежедневно ходят в учебные заведения и детсады и возвращаются затем домой. Если традиционный учебный процесс будет возобновлен, то число заразившихся может достичь фантастического уровня", - сказал Асадов.

Он отметил, что для обеспечения доступности образования и нормализации процесса получения учащимися знаний и навыков Институт образования и другие государственные структуры предлагают посменную систему занятий.

"Во-первых, обучение нужно возобновлять поэтапно. Нельзя одновременно открыть все школы, этот процесс должен быть постепенным. В этом году впервые пойдут в первый класс средней школы 165 000 детей. Они не умеют ни читать, ни писать, и этим знаниям и навыкам их нельзя научить в режиме онлайн, дистанционно. Другая проблема заключается в том, что в группу риска в связи с коронавирусной инфекцией входят пожилые люди, а из 151 тысячи учителей, работающих в школах нашей страны, 37 процентов относятся к этой группе риска", - сказал эксперт.

В связи с этим, по его словам, предлагается, чтобы в первую очередь обучение в традиционной форме было возобновлено в начальных классах - ученики первых и третьих классов будут идти в школу в понедельник, среду и пятницу. Первоклассники будут учиться в первую смену, а третьеклассники - во вторую. При этом учащиеся вторых и четвертых классов будут посещать школу во вторник, четверг и субботу. Второклассники будут учиться в первую смену, четвероклассники - во вторую. В те дни, когда эти учащиеся не будут приходить в школу, преподаватели, входящие в группу риска, будут обучать их в режиме онлайн. Уроки в традиционной форме в школе, как предлагается, должны проводить молодые учителя, регулярно проходящие тесты и соблюдающие санитарно-гигиенические правила, сказал Асадов.

Он добавил, что также к открытию школ в них обязательно должны быть установлены аппараты с дезинфицирующим средством, а учащиеся должны пользоваться в школах защитными масками. Среди важных требований эксперт назвал и то, что учебники должны выдаваться учащимся в период обучения, сдаваться ими обратно в августе, и собранные учебники во избежание риска заражения не должны передаваться потом другим учащимся.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)