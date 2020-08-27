Количество школьников в классах будет ограничено — минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Для снижения массовости в учеников школах также будут внесены изменения в расписания уроков.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, массовость детей в школах будет снижена по системе верхней и нижней недели.
"Число школьников, одновременно находящихся в классах, будет под контролем. Некоторые уроки будут преподаваться в виртуальной форме. Это также послужит снижению массовости в школах", - сказала Вафа Ягублу.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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