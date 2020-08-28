С начала 2020 г. в Азербайджане заключено 20 837 браков

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев в Азербайджане заключено 20 837 браков, сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в министерстве юстиции.

В сообщении говорится, что в прошлом году районные (городские) отделы актов гражданского состояния министерства юстиции зарегистрировали 63 869 браков.

Отметим, что в связи с пандемией с 25 марта в стране запрещено проводить свадебные торжества.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)