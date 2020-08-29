В зоне усиленного карантина остаются Баку, Сумгайыт и Абшеронский район
БАКУ /Trend/ - В соответствии с динамикой заражения коронавирусом и существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёкгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 г. исключаются из зоны усиленного карантинного режима, сообщает в субботу Trend.
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высоки случаи заражения, некоторые ограничения сохранятся.
Отметим, что Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении карантина до 00:00 часов 30 сентября 2020 года.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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