Вопрос открытия бакинского метро обсуждается

БАКУ /Trend/ - Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, идут обсуждения по вопросу открытия бакинского метро.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.