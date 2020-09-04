Из Грузии в Азербайджан возвращены еще 123 соотечественника
БАКУ /Trend/ - Из Грузии в Азербайджан возвращен еще 281 человек.
Об этом сказали в посольстве Азербайджана в Грузии, сообщает в пятницу Trend.
Среди них 123 граждане Азербайджана, 151 гражданин Грузии, по одному - граждане Украины и Турции и 5 граждан России.
Отметим, что до настоящего времени из Грузии в Азербайджан были возвращены 2 379 человек, среди которых 1 299 - граждане Азербайджана, 1 037 - граждане Грузии и 43 человека - граждане других стран.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)
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